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Üç kaza, üç yaralı

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Girne-Tatlısu anayolunda, Mağusa-Karpaz anayolunda ve İnönü kavşağında meydana gelen üç ayrı kazada üç kişi yaralandı

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Üç kaza, üç yaralı
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Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerindeki İnönü kavşağında, dün saat 12.00 sıralarında yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
61 yaşındaki İsmail Öğüt yönetimindeki ED 402 plakalı salon araçla,  anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptı.
Öğüt, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden 47 yaşındaki Kudret Sertoğlu yönetimindeki KV 501 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.
Kaza sonucu yaralanan KV 501 plakalı araçtaki yolcu 47 yaşındaki Rozalinda Bonilla’nın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde ise Exotic Otel yakınlarında dün sabah 06.30 sıralarında, 39 yaşındaki Levent Güler, 262 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla İskele’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkarak yol kenarında 1,5 metre derinlikteki su kanalına düşüp durabilen ve kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Güler, hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.
YOLDAN ÇIKIP, TAKLA ATTI
Öte yandan 23 yaşındaki Ufuk Bolat yönetimindeki araç ile önceki gece saat 23.30 sıralarında Girne-Tatlısu Anayolu’da seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve yol kenarında bulunan toprak sete çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu 17 yaşındaki Emirhan Bolat kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle gözetim altına alındı.
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