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Ölümlü kaza zanlısına 8 gün daha tutukluluk

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Girne - Güzelyurt anayolunda aşırı alkollü şekilde araç kullanırken sağ şeride geçen ve karşıdan gelen araçla çarpışarak 19 yaşındaki Barış Ağca’nın hayatını kaybetmesine neden olan 32 yaşındaki Emirhan Yürük, 8 gün daha tutuklu kalacak

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Ölümlü kaza zanlısına 8 gün daha tutukluluk
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Girne - Güzelyurt anayolunda geçtiğimiz Pazartesi sabaha yakın 19 yaşındaki Barış Ağca’nın yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 32 yaşındaki Emirhan Yürük dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunun 12-13 km arasında 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Emirhan Yürük’ün yönetimindeki UE 621 plakalı  salon araçla dikkatsizce yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin 19 yaşındaki Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralanarak kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.
Polis, UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük’ün tutuklandığını kaydetti.  Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntüsü olduğunu ifade ederek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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