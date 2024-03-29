Dehşete düşüren tehdit

Lefkoşa’da 79 yaşındaki annesini “Seni boğazlarım, etrafına benzin dökerim sende içindeyken çakmak çakıp yakarım" diye tehdit eden Bilger Somer tutuklandı. Zanlının geçmişte de annesini tehdit ettiği, bu nedenle 30 gün hapis cezası aldığı ve 4 Mart 2024 tarihinde tahliye olduktan 23 gün sonra aynı suçları işlemeye devam ettiği ortaya çıktı

Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde komşusu olduğu annesi 79 yaşındaki isminin baş harfleri C.S.’yi birçok kez tehdit eden Bilger Somer tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede zanlıyla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Mart 2024 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'nın Marmara bölgesindeki ikametgahının sınır duvarına komşusu ve eniştesi tarafından çekilen bir metre uzunluğundaki brandayı elindeki sigara ile bir cm'lik bölgesini yakıp kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olayı gören polise aktaracağını söyleyen annesine hitaben "Seni boğazlarım eğer beni polise şikayet edersen evin etrafına benzin dökerim sende içindeyken çakmak çakıp yakarım" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 13 Ocak 2024 tarihinde yine komşularını rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 21 Ocak 2024 tarihinde ise yine annesine şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının 2 Şubat 2024 tarihinde de annesine karşı şiddet tehdidi ve itale-i lisan suçlarını işlediğini, bu dosyadan da 30 gün hapis cezası aldığını ve 4 Mart 2024 tarihinde tahliye olduktan 23 gün sonra aynı suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin 80 yaşında olduğunu, bazı şeyleri uydurduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



