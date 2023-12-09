“Öldürdüm, üzerini örttüm kaçtım”

Karakum’da öldürülen Rus vatandaşı Mikhail Kamyshanov’un cinayetinde itiraf geldi. Zanlılardan Sergei Myhhailikhenko cinayeti itiraf etti. Myhhailikhenko, Kamyshanov’u öldürdüğünü, üzerini örterek olay yerinden kaçtığını söyledi

Karakum’da 27 Kasım’da boğularak öldürülen Rus vatandaşı Mikhail Kamyshanov’un cinayeti ile ilgili soruşturmanın seyri değişti. Sergei Myhhailikhenko cinayeti itiraf etti.

Sergei Myhhailikhenko işlediği cinayeti 2 Aralık tarihinde itiraf ederek, maktule ait olan çaldığı cep telefonlarının yerini gösterdi.

Olayla bağlantılı soruşturma amaçlı tutuklanan Andrei Volkovski ve Katerina Kotenko serbest kaldı.

Zanlı Sergei Myhhailikhenko, ‘Adam öldürme’, ‘Soygun’ ve ‘kasti hasar’ suçlarından ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

İfadesinde suçunu kabul eden Sergei Mykhaılıchenko ise dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde 27 Kasım saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu anımsattı. Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Sergei Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi. Polis, olay günü maktulün elinde çanta ile dükkana girdiğini açıkladı.

Polis, 3 zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı Sergei Myhhailikhenko’nun Kamyshanov’un cep telefonlarının yerini gösterdiğini söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık tarihinde verdiği ifadede Kamyshanov’u öldürdüğünü, üzerini örterek olay yerinden kaçtığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis alınan 10 günlük tutukluk süresinde 54 kişinin sorgulanıp 38 ifade alındığını, tespit edilen 14 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi. Polis ayrıca diğer iki zanlının suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Baz, Mikhail Kamyshanov’a ait sırt çantası içinde 40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit para bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis paraların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise henüz bulunmadığını belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri olduğuna dikkati çeken polis, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine değinerek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

