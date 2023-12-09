Suç makinesi Rus için ihraç kararı

Rusya’da ‘adam öldürme’, ‘İnsan kaçırma’ dahil 9 ağır sabıkası bulunan ve KKTC’de yakalanan Rusya Federasyonu vatandaşı Viktor Panyushin için “ihraç’ kararı çıktı

Rusya’da ‘adam öldürme’ dahil 9 ağır sabıkası olan ‘Vitya Pan’ lakaplı Rusya Federasyonu vatandaşı Viktor Panyushin, ülkesinde yargılanmak yerine, sahte pasaportla KKTC’ye kaçmayı tercih etti.

Geçtiğimiz aylarda sahte pasaportla KKTC Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra Girne’de tespit edilen Panyushin, kaldığı otelde tutuklanmıştı. Hükümsüz tutuklu olarak aylardır Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Viktor Panyushin için Bakanlar Kurulu’ndan ‘İhraç’ kararı çıktı, yasaklı göçmen ilan edildi.

Rus medyası, Viktor Panyushin’in, aylar önce KKTC’ye kaçtığına dair yayın yaparak KKTC Devlet yetkililerini de uyarmıştı. KKTC’nin tanınmadığı gerekçesi ile Türkiye Cumhuriyeti makamları ile irtibata geçildiğine haberlerinde yer veren Rus medyası, Panyushin’in 2022 yılı Eylül ayında Rusya’da izini kaybettirdiğini belirtti. Sahte pasaportla KKTC’ye giriş yapan ve ihbar üzerine kaldığı otelde tutuklanan Panyushi, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Başsavcılık adına davada hazır bulunan Savcı Atilla Enver Etkin, Bakanlar Kurulu’ndan sanık hakkında ihraç kararı çıktığını ifade ederek, prosedür gereği kararın Resmî Gazete ’de yayımlanmasını beklediklerini kaydetti.

‘Vitya Pan’ lakaplı Rusya Federasyonu vatandaşı Viktor Panyushin aleyhinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava için Başsavcılık ‘Nolle’ dosyalayarak davacının davaya devam etmeyeceğini bildireceği öğrenildi.

