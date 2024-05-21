Öğrencisini yumrukladı

Minareliköy’deki Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nda 46 yaşındaki bir öğretmen, beşinci sınıf öğrencisi bir çocuğun yüzüne tokat atıp, yumruk vurdu. Söz konusu öğretmenin, 2018 tarihinde yine bir öğrenciyi okulda darp ettiği ortaya çıktı

Minareliköy’de bulunan Şht. Mehmet Eray İlkokulu'nda öğretmenlik yapan 46 yaşındaki isminin baş harfleri H.U, aynı okulun 5. sınıfında öğrenim görmekte olan isminin baş harfleri A.Ş isimli çocuğun yüzüne tokat atıp, yumruk vurarak, ciddi şekilde darp etti.

“Ciddi darp” suçundan tutuklanan zanlı H.U dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis, 17.05.2024 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Minareliköy'de bulunan Şht. Mehmet Eray İlkokulunda öğretmenlik yapmakta olan zanlı H.U’nun aynı okulun 5. sınıfında öğrenim görmekte olan A.Ş.’nin, okulda öğrenim görmekte olan A.Z’yi darp ettiği için yüzüne tokat atıp yumruk vurarak adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, öğretmen olan zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, “Mesele ile ilgili olarak 14 kişiden görgü tanığı olarak ifade temin edilmiştir. Zanlı 21.09.2018 tarihinde yine bir öğrenciyi okulda olduğu sırada darp etmiş ancak mesele daha ileri götürülmemiştir” ifadesini kullandı.

Polis, zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliği yapıldığını ancak davasını kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı ve öğretmen olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakti teminat yatırması, iki kefilin 300 biner TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

