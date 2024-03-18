Her yerden uyuşturucu çıkıyor

Minareliköy ve Gönyeli’de bir evde, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda ise bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Polis tarafından yapılan arama ve denetimlerde, dört kişi uyuşturucudan tutuklandı.Minareliköy’de 23 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Ç.’nin evinde önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Y.Ç. tutuklandı.Gönyeli’de ise Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından önceki gün 37 yaşındaki isminin baş harfleri E.K.’nin evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. E.K. tutuklandı.Öte yandan, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde, ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri kapsamında önceki gün Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan 33 yaşındaki isminin baş harfleri A.H.’nin kullanımındaki ve 76 yaşındaki isminin baş harfleri M.T.’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.A.H. ve M.T. tutuklandı.