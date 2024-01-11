Öğrenci diye geldi, cezaevine gitti

Ülkede öğrenci statüsünde bulunan ve Gemikonağı'nda eski kız arkadaşı ile kızın sevgilisini bıçaklayan Fırat Yurdakul, cezaevine gönderildi

Gemikonağı'nda meydana gelen “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, mülke tecavüz ve kanunsuz bıçak taşıma, kadına şiddet” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Fırat Yurdakul dün teminat talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Ocak 2024 tarihinde saat 22.45 sıralarında Gemikonağı'nda, Fırat Yurdakul’un önceden kız arkadaşı olan Ç.G.’nin kaldığı apartmanın dairesine giderek konuşmak maksadı ile ikametgah içerisine giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının eski kız arkadaşının yaşadığı yeni ilişkiyi gözüne soktuğu gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu 23 santimlik bıçağı gelişi güzel sallamak sureti ile Ç.G.’nin sol göğüs alt kısmına bir kez sokmak suretiyle yaraladıktan sonra, yeni erkek arkadaşı M.Ç.’nın vücudunun muhtelif yerlerine birçok kez sokmak suretiyle kendisini ağır bir şekilde yaraladığını açıkladı.

Polis,.Ç.G.’nin Topel Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra kendi isteği ile taburcu edildiğini, erkek arkadaşı M.Ç.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyat edildikten sonra cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, M.Ç.’nin tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının işlediği suçların ağır ceza mahkemeleri kapsamına giren çok ciddi suçlar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu ancak yargılanması halinde hapis cezası almasının büyük bir ihtimal olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

