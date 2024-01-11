Kuzey’de kahraman ilan edildi, Güney’de tutuklandı

Ayça Alav cinayeti zanlılarını Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiren Hüseyin Demirel ve iki arkadaşı, Güney Kıbrıs'ta tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta polis, Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını kuzeye geçirip polise teslim eden Hüseyin Demirel’i ve iki arkadaşını tutukladı.

Rum polisi, 37, 46 ve 47 yaşlarındaki şahısları, "gizli ve haksız tutuklama amacıyla kaçırma" suçlamasıyla tutukladı.

Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum arkadaşı dün Güney Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Şüpheli şahıs olarak göz altına alınan Demirel ve iki Kıbrıslı Rum aleyhinde, ‘Başkasını kaçırma veya alıkoyma veya özgürlüğünü kısıtlama’ komplo kurarak suç işleme, komplo kurarak kusur işlemek, izinsiz kelepçe kullanmak, suç örgütüne katılmak, suçların işlenmesini kabul etmek suçlarından göz altına alındı.

Rum merkez şubede görevli Yüksek Müfettiş mahkemede verdiği ifadede, “işgal topraklarda işlenen cinayetin ardından şüpheli şahısların güneyde olduğu bilgisini aldık. Yapılan araştırmada bir kanıt bulamadık” dedi.

Yüksek Müfettiş, şüpheli şahısların telefonlarının incelenip yazışma ve görüşmelerin ardından tespit edilecek kişiler için tutuklama emri çıkabileceğini söyledi.

Lefkoşa’da Ayça Alav’ı öldürdükten sonra güneye kaçan zanlıları, polisle işbirliği yapan bir grup Kıbrıslı Türk, Kıbrıs’ın kuzeyine geçirerek polise teslim etmişti.

Katil zanlıları “kendilerini Mısır’a kaçıracağını sandıkları iki Kıbrıslı Türk’e güvenerek yasadışı yollarla Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçirildi” ardından da süreçten haberdar olan ve Pile bölgesinde bekleyen polis ekiplerine teslim edilmişti.

Zanlıları teslim eden iki şahıs, daha sonra yine aynı yoldan güneye geri dönmüştü.

Bu arada katil zanlılarını güneyden kuzeye yasadışı yollarla geçirerek polise teslim eden Hüseyin Demirel, süreci videoya çekerek basına servis etti. Görüntülerde Demirel’in, katil zanlılarını aracıyla Pile’ye götürdüğü ve bu sırada olayı anlattığı görülüyor.

Öte yandan “operasyonda” yer aldığını ifade eden Ufuk Hasan ise 4-5 gün boyunca “gizli” görev gerçekleştirdiklerini ve katil zanlılarının güvenlerini kazandıklarını, ardından da polisle irtibata geçerek Pile’ye götürdüklerini söyledi. Hasan, “Zanlıları kimlikle mi kuzeye geçirdiniz? Yoksa polis mi güneye geçti?” sorularının ikisini de “hayır” diyerek yanıtladı, ancak yasadışı bir durumun yaşanmadığını iddia etti. Hasan, “operasyon” diye anlattığı sürecin ardından Demirel ile birlikte güneye döndüklerini kaydetti.

