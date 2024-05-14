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Sahte öğrenci belgesi düzenletmekten tutuklandı

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Rauf Denktaş Üniversitesi'nde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova, aynı okulda eğitim gören bir öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenledi

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Sahte öğrenci belgesi düzenletmekten tutuklandı
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Adına sahte öğrenci belgesi düzenlendiği tespit edilerek tutuklanan Kristina Uvarova’nın dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören Fadziso Rebecca Mokavo isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlının 12 Mayıs’ta KKTC Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sahte belgeyi almak için para verip vermediğinin araştırılacağını belirtti.  Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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