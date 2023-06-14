Beklenen rapor geldi

Mağusa’da 5 Ocak'ta Sefer Buğra Altundağ tarafından katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur'un davası 20 Haziran'da görüşülecek.

Uzun süredir cinayetle ilişkin raporun Türkiye'den KKTC'ye gelmesi bekleniyordu. Beklenen raporun bugün KKTC'ye geldiği ve söz konusu davanın 20 Haziran'da İskele Mahkemesi'nde görüşüleceği öğrenildi.

Reessur'un annesi "Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü, unutulmasın" dedi.

