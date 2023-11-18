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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha

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Mağusa’da polisin düzenlediği “Gökkuşağı-2” operasyonunda satışa hazır paketler halinde 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Narkotikten uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha
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Gazimağusa’da, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından önceki gün düzenlenen “Gökkuşağı-2” operasyonunda bir ikametgahta uyuşturucu ve satışından elde edildiğine inanılan para ele geçirildi.
İkametgahta bulunan 27 yaşındaki isminin baş harfleri O.M.D. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 21 yaşındaki isminin baş harfleri S.H. tutuklandı.
İkametgahta satışa hazır paketler halinde yaklaşık 420 gram ağırlığında Hint keneviri, bir adet hassas terazi ve toplam 9 bin 805 TL ile 10 Euro nakit para tespit edilerek, emare alındı.
 
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