Çalmadık şey bırakmadı

Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde Kumyalı’da faaliyet gösteren bir marketten önceki gün saat 16.00 sıralarında 70 paket sigara çalan 53 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ö. tespit edilerek, tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında yapılan aramada bahse konu şahsın aracında daha önceden çaldığına inanılan 51 şişe alkollü içki, 16 paket ton balığı, 12 paket çamaşır tozu, 10 paket sigara, 5 paket pil, 3 kutu bitki çayı, 2 adet şampuan, 6 adet el çantası, 1 adet okul çantası ve 1 adet şemsiye bulundu.
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