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Narkotikten başarılı operasyon

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Lefkoşa’da; Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece gerçekleştirilen operasyonda 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve 5 kişi tutuklandı

Narkotikten başarılı operasyon

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri S.M.K.’nın (E-21) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Polis uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emre olarak el koyarken, S.M.K.(E-21) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.A.(E-48), Y.A.(E-25), Y.A.(E-20) ve F. A.(E-25) tutukladı.  

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