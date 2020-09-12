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Rumların üçte biri ne aşı, ne de maske istiyor

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Politis’in Reailzoom şirketine yaptırdığı yeni tip koronavirüs konulu ankete göre, yeni tip koronavirüs aşısı kullanıma girerse tavırlarının ne olacağı sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 32’si “aşı yaptıracağım”,  yüzde 28’i “aşı yaptırmayacağım”, yüzde 31’i “uzmanların tavsiyesini dinleyeceğim”  derken kapalı mekânlarda maske zorunluluğuna katılıp katılmadıkları sorusuna ise yüzde 72 “katılıyorum, yüzde 25 “katılmıyorum” cevabını verdi

Rumların üçte biri ne aşı, ne de maske istiyor

Politis’in Reailzoom şirketine yaptırdığı yeni tip koronavirüs konulu anketten, Rum halkının yüzde 28’inin, onay alıp ve kullanıma sunulduğunda virüs aşısı yaptırmayacağı, yüzde 25’inin maske kullanımını gerekli görmediği sonucu çıktı.

Gazete tamamını yarın yayınlayacağı ancak en önemli üç sonucunu bugün yayınladığı anket haberini “Üç Kişiden Biri Ne Maske İstiyor Ne Aşı… Retailzoom’un Politis Hesabına Büyük Kamuoyu Yoklaması” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta pandeminin ne aşamada olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 7’si  “atlattık”, yüze 45’i  “daha iyi durumdayız”, yüzde 41’i “yeniden canlanma tehlikesi var” cevabını verdi, yüzde 4’ü “bilmiyorum” dedi.

Yeni tip koronavirüs aşısı kullanıma girerse tavırlarının ne olacağı sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 32’si “aşı yaptıracağım”,  yüzde 28’i “aşı yaptırmayacağım”, yüzde 31’i “uzmanların tavsiyesini dinleyeceğim”  dedi, yüzde 9’u “bilmiyorum” dedi.

Katılımcılar, kapalı mekânlarda maske zorunluluğuna katılıp katılmadıkları sorusuna ise yüzde 72 “katılıyorum, yüzde 25 “katılmıyorum” cevabını verdi, yüzde 3’ü “görüşüm yok” dedi.

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