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Narkotik polisinden Mağusa ve Girne'de operasyonlar

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Narkotik polisinden Mağusa ve Girne'de operasyonlar
Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yaşları 23 ile 26 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dar Sokak Operasyonu gerçekleştirildi.
Tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 217 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan F.P. (E-26) tutuklandı.

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Girne’de Anahtar Operasyonu yapıldı. Tasarruflarında yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran E.O.I.(E-23) ve C.J.U.(K-23) tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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