Casino İşletmeciler Birliği yönetimi görev dağılımı yaptı

Casino İşletmecileri Birliği'nde (CİB) 29 Kasım'da yapılan olağan genel kurul toplantısında Ahmet Arkın başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulunda görev, yetki ve sorumluluklar belirlendi.

CİB’den yapılan açıklamaya göre, Birliğin Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek olurken, Genel Sekreterlik görevini Muhammet Yılmaz üstlendi.

Genel Sekreter Yardımcılığını Hasan C. Örek, Saymanlığı Erman Sarı'nın yürüteceği CİB yönetiminde Sertuğ A. Gülcan faal üye olarak görev yapacak.

