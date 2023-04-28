banner913
banner932
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
22 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
13 0
 
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
21 0
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
St.Hilarion 'a tırmanacaklar
15 0
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar
28 0
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
Trafik kazaları…2 kişi yaralandı 1 kişi tutuklandı
24 0
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,24 dolar
12 0
banner915

Narkotik göz açtırmıyor

banner476

Girne’de MDMA türü uyuşturucu hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş 50 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen 1825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

banner825
Narkotik göz açtırmıyor
banner931
Girne’de 2 kişi uyuşturucu, 3 kişi de kaçak elektronik nargile bulundurmaktan tutuklandı.
Önceki gün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Umut Operasyonu” kapsamında, 22 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.S. ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri Z.B.’nin kaldığı ikametgahta arama yapıldı. 
Aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslarsa tutuklandı.
Öte yandan, Girne’de 67 adet kaçak elektronik nargile bulundu. Meselede zanlı görülen 3 kişi tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.