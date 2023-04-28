Narkotik göz açtırmıyor

Girne’de MDMA türü uyuşturucu hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş 50 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen 1825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

Girne’de 2 kişi uyuşturucu, 3 kişi de kaçak elektronik nargile bulundurmaktan tutuklandı.

Önceki gün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Umut Operasyonu” kapsamında, 22 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.S. ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri Z.B.’nin kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslarsa tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de 67 adet kaçak elektronik nargile bulundu. Meselede zanlı görülen 3 kişi tutuklandı.

