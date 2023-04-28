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“Cinsel suçlarda yasa yetersiz”

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Dağyolu köyünde 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Sami Karasalih, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıç Temay Sağer, Meclis ve Hükumete çağrı yaparak, “Çocuklara karşı cinsel suçlarda yasa yetersiz” ded

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“Cinsel suçlarda yasa yetersiz”
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Dağyolu köyünde 2021 yılında alkol tesiri altında komşusunun evine girerek 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalışıp vücuduna dokunarak ‘Cinsel istismar’ ve ‘Cinsel taciz’ suçu işleyen 64 yaşındaki Sami Karasalih aleyhindeki dava karara bağlandı.
Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davada oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer okudu. Mahkeme kendisinden 51 yaş küçük çocuğa saldırarak travma yaşatan Sami Karasalih’i 5 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
YASA KOYUCU 6 YIL İLE SINIRLI
Oy birliği ile alınan kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, son yıllarda ülkemizde cinsel suçlarda katlanarak bir artış yaşandığını ve bunun Mahkeme Faaliyet raporlarına yansıdığını söyledi. Dava konusu suçun 2021 yılında meydana geldiğini müştekinin 11 yaşında sanığın 62 yaşında olduğuna değinen Sağer, “Bir çocuğa cinsel niyetle zarar veren her kim olursa olsun caydırıcı ve ibret verici bir şekilde yargılanmalı” dedi. Yargıç Temay Sağer, çocuğa karşı işlenen suçlarda yasa koyucunun cezalandırmada 6 yıl ile sınırlı kaldığına vurgu yaptı.
SAĞER, “YASA YETERSİZ”
Doğaları gereği bedensel ve zihinsel açıdan özel koruma ve güvenceye ihtiyaç duyan çocuklara karşı işlenen suçlarda çok önemli bir konuya değinen Yargıç Temay Sağer, “Çocuklara karşı işlenen cinsel taciz ve cinsel istismar gibi suçlar için ülkemizde 2014 yılında mevzuatta değişikliğe gidildi. Bu tür suçlar özel olarak Fasıl 154 Ceza Yasası altında düzenlenmiştir” dedi. Cezalandırma hususunda yasanın sınırlı olduğuna değinen Sağer yasada değişiklik yapılması gerektiğine değinerek Meclis ve Hükumete çağrı yaptı.
 
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