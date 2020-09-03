Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Girne - Karağlanoğlu yolunda öğleden sonra motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada motosikletli ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda 20 yaşındaki Yusuf Ergören, yönetimindeki NU 586 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 60 yaşındaki Abdullah Semih Önen yönetimindeki GS 940 plakalı aracı dikkatsizce soldan geçemeye çalıştığı esnada direksiyon hâkimiyetini kaybedip söz konusu aracın sol yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yararlanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.