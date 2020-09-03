Bilim Kurulu uyardı, TFF geri adım attı

Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig maçlarının Ekim ayından itibaren yüde 30 seyirciyle oynanacağını açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ligin ilk devresinin seyircisiz oynanmasını tavsiye ettiğini söyledikten sonra TFF'den geri adım geldi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir” denildi.

İşte TFF’den yapılan o açıklama:

“Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.”

HALK SEYİRCİLİ MAÇTAN ENDİŞELİ

Taraftarlar da bu konuda kararsız. Kimisi kısmen seyircili oynanması kararını doğru bulurken, bazı vatandaşlar ise vaka sayılarının her geçen gün arttığı ortamda bu kararın yanlış olduğunu dile getiriyor. Sözcü TV'ye konuşan Osman Acun isimli vatandaş, “Erken gibi geliyor şahsen. Biraz daha beklenebilir miydi? Pandemi başladığından beri 5-6 süre geçti. İnsanlar da bir yerde gitmek istiyor. Asla ekran başındaki tadı vermiyor. Yeterince önlem alabilecekler mi bilmiyorum. Türkiye'de tribünler çok hareketli, yurt dışındaki gibi değil. Önüne geçebilirler mi, yeterli tedbir alabilirler mi bilmiyorum” yorumunu yaptı.

Vaka sayılarının artmasından dolayı endişeli olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, “Tavsiye etmiyorum çünkü vakalar daha çok artacak ileride. Öyle zaman gelecek ki kendi cenazemize sahip çıkamayacak hale geleceğiz. Gözümüzün önünde Avrupa'da neler oluyor? O maça gitsem ne olur, gitmesem ne olur. Birisini rahatsız edeceksem, kendime, aileme zarar vereceksem gitmem o maça ya, bu kadar basit bu iş” ifadelerini kullandı.