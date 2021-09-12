Motosiklet kazasında bir ağır yaralı

Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, aşırı şüratli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kazada ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, Veli Umut Erkal (E-39), yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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