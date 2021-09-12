Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 1 hafta çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, dairenin 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına 7 gün süreyle ara vereceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimiz, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde devir ve ipotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ne başvurmalarını önemle rica ederiz.”