banner583
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
28 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
11 0
 
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
117 0
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
175 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
19 0
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
30 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
21 0
banner661

Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 1 hafta çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı

banner476

banner666
Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği 1 hafta çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, dairenin 13 Eylül Pazartesi gününden itibaren çalışmalarına 7 gün süreyle ara vereceği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak tedbir amaçlı Güzelyurt Kaza Tapu Amirliğimiz, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği’nde devir ve ipotek işlemleri için randevu almış veya yeni işlem yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ne başvurmalarını önemle rica ederiz.”
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.