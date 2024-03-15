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Kaçak Cemil, kendisini Yılmaz yaptı

Gönyeli’de trafik kontrolleri esnasında durdurulan Cemil Güzel, polise kendisini Yılmaz Aladağ olarak tanıttı. Polisin akabinde yaptığı muhaceret kontrolünde zanlının 2019’dan beri 1861 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Kaçak Cemil, kendisini Yılmaz yaptı
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Ülkede uzun süre kaçak yaşam süren Cemil Güzel, trafik kontrolleri esnasında kendisini başka bir şahıs olarak tanıttı. Yalanı ortaya çıkan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı.
Polis, zanlının 13 Mart 2024 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Gönyeli’de EF 060 plakalı araç ile seyir halinde olduğu bir sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince tespit edildiğini söyledi.
Polis, rutin trafik kontrolü için durdurulan zanlının ehliyeti olmadığı için kendisini Yılmaz Aladağ olarak tanıtarak, başkasının kimliğine büründüğünü ifade etti.
Polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2019 tarihinden itibaren bin 861 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Polis, ayrıca zanlının EF 060 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz kullanıldığının da belirlendiğini ifade etti.
Polis, zanlıyla ilgili ikisi trafik polisi 3 kişiden ifade aldıklarını belirtti.
Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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