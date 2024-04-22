banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Metehanda kaza

banner1020

Bir kişi yaralandı

banner974
Metehanda kaza
banner971
Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.45 sıralarında, Ahmet Uçar (E-26) JT 218 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, Citröen ışıklarından Metehan çemberine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Uçar, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.