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Mersinlik Piknik alanı bölgesinde yangın

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Mersinlik Piknik alanı bölgesinde yangın
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Çınarlı, Vadili ve Alevkayası'nda dün çıkan yangınların ardından bu sefer de Tatlısu-Çınarlı arasında yangın çıktı.
Mersinlik Piknik alanı olarak bilinen bölgede saat 15.00 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polisten yapılan açıklama şöyle: 
Saat 15.00 sıralarında, Mersinlik – Tatlısu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi  Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı.

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