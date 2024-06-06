Mersinlik Piknik alanı bölgesinde yangın

Çınarlı, Vadili ve Alevkayası'nda dün çıkan yangınların ardından bu sefer de Tatlısu-Çınarlı arasında yangın çıktı.
Mersinlik Piknik alanı olarak bilinen bölgede saat 15.00 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Polisten yapılan açıklama şöyle:
Saat 15.00 sıralarında, Mersinlik – Tatlısu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı.
Çınarlı, Vadili ve Alevkayası'nda dün çıkan yangınların ardından bu sefer de Tatlısu-Çınarlı arasında yangın çıktı.