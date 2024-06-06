Mersinlik Piknik alanı bölgesinde yangın

Çınarlı, Vadili ve Alevkayası'nda dün çıkan yangınların ardından bu sefer de Tatlısu-Çınarlı arasında yangın çıktı.

Mersinlik Piknik alanı olarak bilinen bölgede saat 15.00 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Saat 15.00 sıralarında, Mersinlik – Tatlısu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı.