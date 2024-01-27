Mersin’den geldiler, marketten hırsızlık yaptılar

Mersin’den ülkeye turist vizesiyle gelen Vedat Koçer ile Yasemin Koçer, Erülkü Süpermarket 3 bin 500 TL değerinde çay, çocuk maması, biberon ve emzik çaldı

Demirhan’daki Erülkü Süpermarket’ten 15 Ocak tarihinde 3 bin 538 TL’lik gıda ürününü alıp ödeme yapmadan marketten ayrılan iki kişi tutuklandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, 36 yaşındaki Vedat Koçer ve 39 yaşındaki Yasemin Koçer tutuklandı.

Vedat Koçer ile Yasemin Koçer dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 15 Ocak 2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten 3 bin 500 TL değerinde 4 adet çay, 6 adet çocuk maması, 2 adet biberon ve 1 adet Nuk marka emziği market arabasında kasadan ödeme yapmadan marketin giriş kapısından çıkış yaparak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, hırsızlık olayının geç fark edildiğini, şikayetin 25 Ocak’ta yapıldığını ifade etti. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların ürünleri aldıklarının ve araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların 25 Ocak’ta tutuklandıklarını ifade etti. Polis, çalınan tüm ürünlerin zanlıların tasarrufunda bulunarak, emare alındığını söyledi.

Zanlıların 14 Ocak 2024 tarihinde ülkeye turist vizesiyle geldiklerini, Türkiye’nin Mersin ilinde yaşadıklarını ve 4 çocukları olduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

