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İranlı seri hırsız yakayı ele verdi

Gönyeli’de bir araçtan 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar, bir adet çeyrek altın çalan, sokakta düşürülen çantadaki 2 adet altın nişan yüzüğünü alan ve başka bir araçtan da bin Euro ile 3 bin TL nakit para çalan İranlı Jelalettin Hasan Kaurkah tutuklandı

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İranlı seri hırsız yakayı ele verdi
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Gönyeli’de meydana gelen sirkat meseleleriyle ilgili tutuklanan İranlı Jelalettin Hasan Kaurkah dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 17-18 Ocak 2024 tarihleri arasında, Gönyeli’de bir ikametgâhın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan isminin baş harfleri C.N.’ye ait salon araç içerisinden 35 bin TL değerinde iPod, 110 Sterlin, 220 dolar ve bir adet çeyrek altın çaldığını söyledi. Polis memuru, zanlının 20 Ocak tarihinde ise Gönyeli’de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın nişan yüzüğünü çaldığını açıkladı. Polis memuru, ayrıca zanlının 22 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli’de bir ikametgahın önündeki kaldırım üzerinde park halinde bulunan isminin baş harfleri N.G.’ye ait salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam bin Euro ile 3 bin TL nakit para  çaldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 23 Ocak tarihinde tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi.
Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada çalınan eşya ve paraların çoğunun bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının çaldığı parayla harcama yaptığı yerlerden araştırma yapılacağını ifade ederek, 4 gün ek süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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