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Meriç ve Türkmenköy’de yangın

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Meriç ve Türkmenköy’de yangın
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Meriç ve Türkmenköy’de dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, saat 14.00’te Meriç köyündeki bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alandaki anızlar ve 3 rulo balya yanarak zarar gördü.
Türkmenköy’de ağıllar bölgesinde ise saat 18.00 sıralarında çıkan yangında 12 rulo balya yandı.
Her iki yangın da İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
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