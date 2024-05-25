Meriç ve Türkmenköy’de yangın

Meriç ve Türkmenköy’de dün çıkan yangınlar zarara neden oldu.



Polis basın bültenine göre, saat 14.00’te Meriç köyündeki bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alandaki anızlar ve 3 rulo balya yanarak zarar gördü.

Türkmenköy’de ağıllar bölgesinde ise saat 18.00 sıralarında çıkan yangında 12 rulo balya yandı.

Her iki yangın da İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

