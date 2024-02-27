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İnfial yaratan kavgada bir tutuklama daha

Lefkoşa'da, Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olaylarıyla ilgili olarak tutuklanan 18 zanlının ardından bir kişi daha yakalandı

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İnfial yaratan kavgada bir tutuklama daha
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Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan 18 zanlının yanı sıra bir kişi daha yakalandı. 
Zanlı Ahmet Aydoğdu dün mahkemeye çıkarıldı.  Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunman zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokak Lefkoşa’da aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı halkta korku dehşet ve endişe yaratacak bir şekilde toplandıklarını ve bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve ilk olarak kavgayı ayırdıklarını söyledi. Polis olayla ilgili olarak olayın başlangıç saatinden itibaren Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ilk etapta yüze yakın ifade toplandığını ve incelenen kamera görüntülerinde tespit edilen 18 kişinin tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ise 25 Şubat’ta tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının ilk olarak kanunsuz topluluk olarak başlatıldığını ancak bıçak taşıma, vahim zarar, ciddi darp ve tecavüzü alet taşıma soruşturmasına dönme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Polis tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta talep edilen bir günlük sürenin uygun ve adil olduğunu belirterek zanlının bir gün tutuklu kalmalarına emir verdi. 
 
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