14 günde üniversiteden mezun oldu

Sahte diploma soruşturmasında tutuklanan Bengü Gazitepe'nin, 2019'da KSTÜ'ye kayıt yaptırmış gibi gösterildiği ancak kaydının 2023’te yapıldığı ve 19 Haziran 2023 tarihinde ders girişi yapılıp aynı gün dört yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek, diploma verildiği belirlendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) sahte diploma alan Kıbrıs Türk Hava Yolları eski çalışanı Bengü Gazitepe dün tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 30 Eylül 2019 tarihinde okula kayıt yaptırmış gibi gösterildiğini ancak sistemden yapılan araştırmada kaydının 5 Haziran 2023’te yapıldığını, 19 Haziran 2023 tarihinde ders girişi yapıldığını ve aynı gün 4 yıllık psikoloji fakültesinden mezun edilerek, diploma verildiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2023 tarihinde aldığı diplomayı TC Elçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığına vererek, onay aldığını belirtti.

Polis, zanlının söz konusu tarihte aktif çalışan olduğunu kaydeden polis, aldığı diplomayı işyerine sunup sunmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

