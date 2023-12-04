Marketten içki çalan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da marketten içki çalan iki kişi, tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre M.A.(E-26) 4 şişe alkollü içki, M.B.B.(E-24) ise değişik tarihlerde 5 şişe alkollü içki çaldı.
Açıklamaya göre ileri soruşturmada tutuklananlardan birinin ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi.
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