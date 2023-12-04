İzinsiz ağ atarak balık avlayan kişiye para cezası kesildi

Gazimağusa’da Silver Beach Plajı mevkiindeki dün sabah T.G.(E-49), yetkili makamdan izinsiz ağ ile balık avladığı sırada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bahse konu şahsa idari para cezası kesildi.

