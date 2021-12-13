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Markette taciz

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32 yaşındaki Cafer Özkartal, Erülkü Süpermarket’te 15 ve 20 yaşında iki kızın kalçalarının fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklandı

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Markette taciz
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Erülkü Süpermarket içerisinde 20 ve 15 yaşında iki kızın kalçalarının fotoğrafını çektiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cafer Özkartal mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı Cafer Özkartal’ın Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek ve Cinsel Taciz suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 11.12.2021 tarihinde, saat 15.50 raddelerinde, Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli işyeri içerisinde, Yenierenköy'de sakin 32 yaşındaki Cafer Özkartal’ın kullanımında bulunan ve elinde tutmakta olduğu I-Phone 7 marka cep telefonu ile market içerisinde alışveriş maksatlı bulunan D.G.(K-20) ile D.G.'nin (K-15) arkasından kalçalarını görüntüleyip Özel Hayatın gizliliğini ihlal ederek cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.
Polis, ayni gün karakola gelen şikayet üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ilk beyanında eşinin kendisinden çocuk elbisesi istediğini ve bu yüzden resim çektiğini söylese de incelenen kamera görüntülerinde zanlının bahse konu resimleri marketin orta koridorunda yani reyon olmayan bir yerde müştekileri takip ederek çektiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, ayni gün zanlının tasarrufunda tespit edilen I-phone 7 marka cep telefonu içerisindeki görüntüleri silmesi nedeni ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurarak konu telefon içerisindeki görüntülerin geri getirilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası altında gerekli emrin temin edildiğini söyledi.
Polis, ayni gün zanlının mesele ile ilgili ikinci beyanında eşi ile küs olduğunu ve ona hava atmak için konu resimleri çektiğini söylediğini ancak gönüllü ifade vermediğini anlattı. Polis, zanlının aleyhinde tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının cep telefonu olduğunu belirtip, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı tutukluluk talebine itiraz etmedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
 
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