Yine kadına şiddet!

Lefkoşa’da Kemal Uslu adlı kişi, eşini yüzüne başına ve boynuna yumruk attı



Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden Kemal Uslu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis, zanlı 40 yaşındaki Kemal Uslu’nun 11.12.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.12.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Rakı Müzeyyen isimli meyhane önünde Girne'de sakin eşi 35 yaşındaki isminin baş harfleri B.U ile RZ 224 plakalı araç içerisine bindikten sonra aralarında çıkan tartışmaya müteakip adı edilenin yüzüne başına boynuna yumruk atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirilmiş olup darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının 12.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele ile başlatılan tahkikatın henüz tamamlanmadığını belirtip, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibi yapılacağını, olay bölgesini gören kamera olup olmadığının araştırılacağını ve alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi. Polis, bu bağlamda zanlının tahkikata etki etmesi kuvvet ve muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütebilmek için zanlının 2 gün süreyle Polis de tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



