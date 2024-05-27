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İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü

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İsrail ordusu Refah'ta saldırılarına devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü
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İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırı sonucunda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.
 

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.


İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 3

EN AZ 8 ROKET FIRLATILDI

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.


İsrail, Refah'ta çadır kampı bombaladı: 45 Filistinli öldü - 4

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

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