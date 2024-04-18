Maliye Bakanı Berova trafik kazası geçirdi

Maliye Bakanı Özdemir Berova Gazimağusa’da trafik kazası geçirdi. Berova ve aracında bulunan Basın Danışmanı Özlem Sefer sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağua Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.Polisin açıklamasına göre, kaza saat 15.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolunun DAÜ kavşağında Fethi Avni Çaptuğ’un (E-74), anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yönetimindeki SZ 642 plakalı araçla anayola giriş yaptığı sırada oldu.Çaptuğ, dikkatsizce Lefkoşa istikametine dönüşe geçtiği sırada, Lefkoşa istikametinde seyreden Aytaç Davulvu (E-45) yönetimindeki Maliye Bakanının “007” plakalı makam aracının önünü tıkayıp, çarpıştı.Kaza sonucu “007” plakalı araçta yolcu olarak bulunan Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Basın Danışmanı Özlem Sefer ile SZ 642 plakalı araç sürücüsü Fethi Avni Çaptuğ, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.Soruşturma devam ediyor.