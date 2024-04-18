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Cahitoğlu: "Başarılı sporcularımızın her zaman yanındayız"

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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya gidecek triatletlerle bir araya gelerek, başarı diledi ve "Başarılı sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi

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Cahitoğlu: "Başarılı sporcularımızın her zaman yanındayız"
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Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonanın Mersin etabına ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan ve Enis Alçıcı da katılıyor.
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun girişimleri ile yarın Mersin Yenişehir’e gidecek olan Ares sporcuları Hüseyin Arhan ve Enis Alçıcı, bugün Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile bir araya geldi. Yenişehir Triatlonu’nda 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak sporculara başarılar dileyen Hüseyin Cahitoğlu, “başarılı sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz ve imkanlarımız dahilinde kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Hüseyin Arhan ve Enis Alçıcı da triatlonbranşında ülkemizin en başarılı sporcuları arasındadır. Kendilerine Mersin’de başarılar dilerken, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden kuşkumuz yoktur” dedi.
 
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