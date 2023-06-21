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Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu

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Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Gazimağusa’da Ender Sokak üzerinde Hüseyin Mavideniz’e ait ahşap ve trapez saçtan mamul evde çıkan yangında ev içerisindeki tüm mobilya ve beyaz eşyalar ve evin dışında bulunan muhtelif eşya ile akasya ve incir ağaçları tamamen yandı.

Yangında, evin yan tarafında park edilen aracın kaportası, arka koltuk başlıkları ve arka döşemesi de kısmen yanarak zarar gördü.
 Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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