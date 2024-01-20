banner913
banner932
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
6 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
9 0
 
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
44 0
Meclis Başkanı Töre:
Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
16 0
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
13 0
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
“Milletvekillerinin mal varlığını takip etme sorumluluğum yok”
15 0
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
En düşük kamu maaşı 34 bin 430 TL oldu
33 0
banner996
banner985

Lokmacı’da ırkçı saldırı

banner989

Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazarıotıs, Lokmacı kapısından kuzeye geçtikten sonra Arasta’da birçok kişiyi darp edip, “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” diye bağırdı

banner974
Lokmacı’da ırkçı saldırı
banner971
Lefkoşa’da meydana gelen darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazarıotıs mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, zanlının Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu sırada, bir şahsa vurabilecek mesafeden yumruk vurmaya çalışarak darp edip, yüksek sesle “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.
Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının kimliği henüz tespit edilemeyen birçok şahsı darp ettiğinin görüldüğünü ve bu kişilerin bulunup ifadelerinin alınacağını belirtti.
Polis, ayrıca zanlının ülkeden deport edilmesi için Muhaceret Dairesine yazı yazılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.