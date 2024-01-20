Güney’den uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiler

Metehan’dan Kuzey’e geçen 20 yaşındaki Yusuf Tunceli’nin kullanımındaki ve 20 yaşındaki Eran Bolat’ın yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde 56 gram hintkeneviri ele geçirildi

Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda önceki gece saat 21.30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan araç içerisinde uyuşturucu tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 20 yaşındaki Yusuf Tunceli’nin kullanımındaki ve 20 yaşındaki Eran Bolat’ın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındı. Şahıslar tutuklandı.

Yusuf Tunceli ile Eran Bolat dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Yusuf Tunceli’nin kullanımındaki ve Eran Bolat’ın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, uyuşturucu maddeyi aynı gün 300’er Euro vererek, toplam 600 Euro’ya güneyden aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

