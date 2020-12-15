Dizdarlı’nın ikinci testi de negatif

Dr. Bülent Dizdarlı, ikinci testinin sonucun negatif olduğunu açıkladı



Lefkoşa Devlet Hastanesi emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlıdün ikinci testinin yapıldığını sonucun negatif olduğunu açıkladı.

Dizdarlı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“İlginç değil mi? Test sayısı artırılsın diye bakanlığa PCR cihazı almak için yaptığımız toplantı sonrası Kadim dostum, kardeşim Başhekim Dr. Adil Bey pozitif, bizse temaslı olduk.

Arayan soran onlarca dost akrabaya teşekkür ederim.

Sağlığım gayet iyi. Hiçbir sıkıntım yok.

Bugün (dün) ikinci testim yapıldı. Sonuç NEGATİF.

Ancak kendimi filasyon ekibinin önerdiği gibi gelecek hafta sonuna kadar izole tutacağım. Kısmetse sonrasında yapılacak testte de negatif çıkarsa aranıza döneceğim.

Sizden ricam kendinizi korumanız. Hükümetten ricamsa mantıklı düşünülmesidir. Hekimlerden sağlıkçılardan oluşan Üst kurulun aldığı radikal ve gerçekçi kararları genelde memnuniyetle öğrendim.

Ancak Hükümet bu kararlar fire vermeksizin uygulamalıdır. Siyasi kararlar bilimin önüne geçmemelidir. Arada mağdur olanların bu mağduriyetlerini hafifletmek için yöntem bulmalıdır.

Unutmayalım ki kapak açık tutulmazsa virüsün içeri girmesi mümkün değildir.

Ekonomi iç dinamiklerle aşılamaya kadar sürdürülmelidir. Nasıl olacağının çaresini hükümet bulmalıdır. Ancak sağlık biterse ekonominin de biteceğini herkes bilmelidir

Bu nedenle sağlık üst kurulunun, aldığı karar çok değerlidir.

Bir kez başardık yine başarabiliriz. Yeter ki hepimiz destek olalım.

Hep söyledim. Zaman zaman yetkililer bu söylemime kızdı ama bu güne kadar iyi giden şansımızı zorlamanın alemi yok.

Evet! Temas takip ekibi muhteşem çalıştı. Laboratuvar ekibi testleri yetiştirmek için nerdeyse evine gitmedi. Tedavi ekibi yakalanan hastaları başarıyla tedavi ediyor. Ama sayı artarsa imkanlar azalırsa, ekipler iyice yorulursa şansımızı azaltırız.

İşte bu nedenle sosyal mesafe- maske ve temizliğe dikkat

İlaç , aşı yoldadır. (Aşı muhaliflerine de söyleyecek bir çift lafım olacak. Ama sonraya erteliyorum)

Dayanın

Herkes, yılbaşında evinde yurdunda kalsın.



