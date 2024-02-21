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Lefkoşa’nın göbeğinde hırsızlık

Başbakanlık Işıkları olarak bilinen ve eskiden Tarım Bakanlığı ve Hyundai Satış Merkezi olarak da kullanılan boş binaya giren hırsızlar birçok demirbaşı çaldı

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Lefkoşa’nın göbeğinde hırsızlık
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Lefkoşa’nın merkezinde bulunan bir bina kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.
Başbakanlık Işıkları olarak bilinen ve eskiden Tarım Bakanlığı ve Hyundai Satış Merkezi olarak da kullanılan bina geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.
Uzun bir süreden beridir atıl vaziyette olan binanın camları kırılarak içeriye girilmesi suretiyle soyulduğu bildirildi.
Aldığımız bilgilere göre, binada bulunan başta klimalar olmak üzere, masa sandalye ve daha birçok demirbaşın hırsızlar tarafından alındığı bildirilirken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Ancak Lefkoşa’nın göbeğinde ve ana cadde üzerinde bulunan bir binanın bu şekilde soyulması bölge sakinlerini hayrete düşürürken, ülkede can ve mal güvenliğinin gün geçtikçe azaldığının bir kez daha gözler önüne serildiği kaydedildi.
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