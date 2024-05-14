banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
34 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Lefkoşa’da evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

banner1020

Lefkoşa’da, evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

banner974
Lefkoşa’da evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı
banner971

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da D.G.’nin (E-41) evinde arama yapıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. D.G tutuklandı.
-Dalgalan’ın kesin ölüm sebebi kan ve doku örnekleriyle tespit edilecek
Öte yandan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ayla Dalgalan’ın kesin ölüm sebebinin otopside alınan kan ve doku örneğiyle tespit edileceği açıklandı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde tedavi gören Dalgalan, tüm müdahalelere rağmen 10 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.