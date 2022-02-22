Lefkoşa’da bomba paniği

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan iki şüpheli bavul, bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Patlatılan bavullardan kıyafetler çıktı

Lefkoşa Türk Lisesi önündeki Atatürk Kültür Merkezi’nde iki şüpheli çanta, dün polisi harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine bomba inceleme uzmanları olay yerine gitti. Fünye ile iki paket de patlatıldı anacak patlatılan bavullardan kıyafetler çıktı.Olay dün saat 11:30 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına iki şüpheli bavul bırakıldı. Konunun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı, bölge güvenlik çemberine alındı.Ardından bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edildi.Fünye ile iki paket de patlatıldı anacak patlatılan bavullardan muhtelif kıyafetler çıktı.