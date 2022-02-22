Sahte PCR ile çıkmaya çalıştılar

Ülkeye turist olarak gelen İranlı Farhad Abedı Dorchei, sahte PCR belgesi ile havaalanından çıkış yapmak isterken yakayı ele verdi. Yine Olga Ryzhenkova ve oğlu da sahte PCR belgesi ile havaalanından çıkmak isterken tespit edildi

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen 58 yaşındaki zanlı Farhad Abedı Dorcheh tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Farhad Abedı Dorcheh’in Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs suçlarından methaldar olduğunu belirtti.Polis, 20.02.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde KKTC Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde X0002168578 Barkod nolu Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.Polis, bahse konu cep telefonunun emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade verip, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ve kendisine yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, İran vatandaşı olan zanlının KKTC'ye 3 Şubat 2022 tarihinde 30 gün süreyle turist olarak gelmiş olup ve yine KKTC'de üniversite öğrencisi olarak bulunan çocuğu ile Lefkoşa'da ikamet ettiğini anlattı. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Öte yandan sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen diğer zanlılar 42 yaşındaki Olga Ryzhenkova ve 17 yaşındaki oğlu Andrey Ryzhenkova da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş olguları aktardı. Polis, 20.02.2022 tarihinde saat 11.15 raddelerinde KKTC Havalimanı'nda, zanlı Olga Ryzhenkova ve oğlu Andrey Ryzhenkova’nın Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için, PCR testi halde 19.02.2022 tarihinde Olga Ryzhenkova ile X0001711171 Barkod nolu Negatif sonuçlu PCR testini, ve Andrey Ryzhenkova X0001711170 Barkod nolu Negatif sonuçlu PCR testini, Andrey Ryzhenkova’nın kullanımında bulunan Samsung S10 marka ve model cep telefonuna internet üzerinden indirmiş olduğu program aracılığı ile dijital ortamda sahteledikten sonra havalimanın da çıkış yapmak istedikleri esnada İstanbul Handling de görevli kişi tarafından sahte olduğu tespit edilmesi üzerine adı edilenlerin suçüstü hali tutuklandıklarını anlattı. Polis, konu cep telefonunun emare olarak alındığını her iki zanlının da vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini söyledi. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.İranlı Farhad Abedı Dorcheh teminatla serbest bırakıldıAnne ve oğlu teminatla serbest bırakıldı