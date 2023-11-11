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Lefkoşa’da aile faciası

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Lefkoşa’da, Küçük Kaymaklı’da baba ile oğlu bir taraf olup evdeki diğer oğlu 20 yaşındaki Adem Ozansoy’u bıçakladı. Tutuklanan baba Ozan Ozansoy oğlunun kendisine saldırdığını, başını beton zemine vurduğunu söyledi

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Lefkoşa’da aile faciası
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Lefkoşa Küçük Kaymaklı Vedia Barut Caddesi üzerinde dün meydana gelen bıçaklama olayında 20 yaşındaki Adem Ozansoy yaralandı.
Olayda baba ve oğul, bir taraf olup evdeki diğer oğlunu bıçakla yaraladı.
Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı soruşturmasını sürdürürken, baba ve oğul tutuklandı.
Olay dün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da meydana geldi.
Kaldıkları evin ön kısmında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 47 yaşındaki
Ozan Ozansoy ve 25 yaşındaki Serkan Ozansoy, bir taraf olup, 20 yaşındaki Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettikleri sırada, Ozan Ozansoy ve Serkan Ozansoy tasarruflarında bulundurdukları bıçaklarla Adem Ozansoy’u göğüs kısmından yaraladı.
Adem Ozansoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Lefkoşa’da çıkan olayda Adem Ozansoy’u bıçakla yaralayan babası Ozan Ozansoy ile kardeşi Serkan Ozansoy dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Mustafa Sekizler mahkemede baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı. Polis, 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısımda, aralarında yaşanan tartışma sonucu zanlıların bir taraf olup eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, Serkan Ozansoy’un bu esnada Adem Ozansoy’un başına bıçakla vurduğunu, Ozan Ozansoy’un ise bıçakla Adem Ozansoy’u koltuk altından yaraladığını söyledi.  Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, Adem Ozansoy’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan baba Ozansoy, oğlunun kendisine saldırdığını, başını beton zemine vurduğunu söyledi. Serkan Ozansoy ise “Babamım bir kolu yok. Babama saldırınca onu kurtarmak için müdahale ettim. Yoksa babamı öldürecekti” dedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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