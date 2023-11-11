Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de ikamet eden 93 yaşındaki Rasım Özparlak kayıp.
Sivil Savunma ekipleri, polis ekipleri, ailesi ve köy halkı Özparlak’ı arıyor.
En son Güneşköy Su Tesisleri civarında görüldüğü tespit edilen Özparlak’ı arama çalışmaları civar köylerde de devam ediyor.
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