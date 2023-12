Erhürman: “Maliye artıda, toplum ekside”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun ekonomik olarak ekside, Maliye’nin ise artıda olduğunu söyledi.





CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılında 3 milyar 840 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü fakat senenin sonunda bütçe açığının sadece 271 milyon TL olduğunu söyleyen Erhürman, 2023 yılında ise maliyenin bütçe açığı beklentisinin, 3 milyar 60 milyon TL iken sene sonunda maliyenin 1 milyar 38 milyon TL artı verdiğini kaydetti. Maliyenin artıda olduğunun altını çizen Erhürman, bu yıl da 6 milyar 780 milyon TL açık beklentisinin açıklandığını hatırlattı ve insanların, “Bu memleket kendi ayakları üzerinde duramıyor” düşüncesine kaptırıldığını söyledi. Tufan Erhürman, “İnsanlar, et alamadığı için maliyenin de aynı sıkıntıyı yaşadığını zanneder. Maliye artıda. Sonuç itibarıyla bütün maaşları ödüyorsun ve artı veriyorsun” ifadelerini kullandı.





-“Bu şartlarda beş yıl sonrasını öngörmek mümkün değil”

Konuşulan 5 yıllık sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planının olamayacağını belirten Erhürman, ortaya bir metnin çıkabileceğini ve metnin niteliğinin söz konusu plan olmayacağını kaydetti. Kalkınma planı tezinin orijinalinde kendi tezleri olduğunu belirten Erhürman, geçtiğimiz genel seçimlerde bu konuyu defalarca dile getirdiklerini vurguladı. Hükümet programına da söz konusu kalkınma planının koyulduğunu ama hiçbir adım atılmadığını söyleyen Erhürman, “Yapacağım dediklerinde de yanlış yerden başladılar” dedi. Nüfusla ilgili rakamlar olmadan plan yapılamayacağının altını çizen Erhürman, “Şu an ortada nüfus rakamları olmadığı gibi bir nüfus politikası da yok. Kaç daha artacak beş yıllık süre içinde? Yasal düzenlemelerle birtakım ayar getiremezseniz, 5 yıl sonrasını öngörmeniz mümkün değildir” diye konuştu. Dünyanın hiçbir yerinde, 5 yıllık kalkınma planının, nüfusu bilmeden ya da nüfus politikası olmadan yapılmadığını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkeye önümüzdeki beş yılda kaç yabancı öğrenci girecek, kaç mülk satılacak, kaç yabancı daha bu ülkeye giriş yapacak, kaç yabancı işçi girecek?” diye sordu.





-“İnsanların yaşadığı sıkıntı maliyede yok”

2024’te yapılacağı iddia edilen bu planın hayata geçemeyeceğini savunan Erhürman, bütçede öngörünün bir yıllık olduğunu anımsatarak bir yıllık öngörüdeki sapmalardan söz etti. Hane halkının ekonomisinin sıkıntılı ve küçük işletmelerin de zor durumda olduğunu ifade eden Erhürman, sokaktaki insanların zor durumda olduğunu yineleyerek güneyden gelenlerin alışveriş yaptığı marketler, benzin istasyonlarının ve inşaat sektörünün çok hareketli olduğunu söyledi. Erhürman, turizmin de kendi hareketliliğine devam ettiğini anlattı.





-“Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçildi”

Hükümetin bütçe yapamadığını ifade eden Erhürman, Meclis'te bütçeyle ilgili konuşmanın da bir anlamı kalmadığını söyledi. 2024 bütçesinde maliyenin 6 milyar 780 milyon TL açık öngörüsü bulunduğunu ve bunun tamamen yalan olduğunu savunan Erhürman, senenin yine karda kapatılacağını ifade etti. Erhürman, 2023 yılında verilen 1 milyar 38 milyon TL artıyla ne yapıldığını da sordu.

Fiyatların, yabancıların talebi üzerinden şekillendiğine dikkat çeken Erhürman, Stabil Para Birimine Endeksli Muhasebe Sistemine memleketin her tarafında girildiğini kaydetti.





-“Fiyatları belirleyen unsur yabancılar”

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 2024’te dolar kuru öngörüsünün 36,8 olduğuna işaret eden Erhürman, KKTC hükümetinin dolar kuru öngörüsünün ise 34.88 olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Biz başka bir para birimi mi kullanıyoruz? Bizde tam tersine döviz kuru bir tık yukarıda değil mi?” diye sordu. Maliyenin kendini bu beklenti üzerine kurması durumunda bütçenin 2 milyar artı verebileceğini dile getiren Erhürman, Türkiye’de enflasyon beklentisinin yüzde 33 iken, Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 67 olduğunu belirtti. Öngörülerin neye göre yapıldığını soran Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde fiyatı belirleyen unsurun TC vatandaşları olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise yabancıların olduğunu kaydetti. “Bütçenin 14 milyarı Türkiye’den” diye bir gazete manşeti olduğunu aktaran Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile son imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolünden örnekler verdi.





-“KIB-TEK’in zarara uğratıldığı itiraf edildi”

Son imzalanan protokolde, kamu maliyesine Türkiye’den gelecek rakam beklentisinin 3 milyar 330 milyon TL olduğuna dikkat çeken Erhürman, gelen rakamın ise 826 milyon TL olduğunu ve bu gelen rakamın içerisinden 600 milyon TL ile de AKSA’ya borcun ödendiğini belirtti.

Erhürman, söz konusu protokolde yatırımlar için öngörülen rakamın 4 milyar 657 milyon TL, gelen rakamın ise 400 milyon TL olduğunun altını çizdi. Dört buçuk senedir “şu an var olan zihniyetin” hükümette olduğunu kaydeden Erhürman, her yıl ekonomi ve mali işbirliği protokolünün törenlerle imzalandığını ama rakamların da ortada olduğunu belirtti. İhalesiz akaryakıt alımı sevdasıyla memleketin milyonlarca lira zarara uğratıldığını belirten Erhürman, KIB-TEK’e açılan davada da memleketin ne kadar zarara uğratıldığının itiraf edildiğini söyledi.





-“Güneye 8 milyon 808 dolar ödendi”

İhalesiz akaryakıt alımı sebebiyle güneye 8 milyon 808 bin dolar para ödeyerek fahiş fiyata elektrik alındığının da mahkemede itiraf edildiğini belirten Erhürman, bugün Eğitim Bakanlığı bütçesine tam gün eğitim için çocukların beslenmesine ayrılan paranın ise sadece 20 milyon TL olduğunu ifade etti. Tufan Erhürman, “Sadece güneye 8 milyon 808 dolar ödediler. İhalesiz akaryakıt alımı için KIB-TEK’i zarara uğrattılar” dedi. 8 milyon 808 bin doların sadece bir kalem olduğunun altını çizen Erhürman, tüm kalemlerin toplandığında kurumun 20 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Bir kurumun 20 milyon dolar zarara uğratıldığının itiraf edilmesi bu memlekette haber değeri taşımıyor mu?” diye sordu ve elektrik faturalarını halkın ödediğine dikkat çekti.