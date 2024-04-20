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Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı

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Lefkoşa ve Girne’de yapılan hırsızlıklarda bir cep telefonu ve bir marketten 669 TL’lik yiyecek ürünü çalındı.

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Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı
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Polis basın bültenine göre, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi'nde bir şahıs tarafından düşürülen ve kaybedilen cep telefonuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu telefonu bularak çaldığı tespit edilen M.A. (E-27), tespit edilerek tutuklandı. 
Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir markette müşteri olarak bulunan M.S.’nin (E-20), toplam değerleri 669.88 TL olan muhtelif yiyecek ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı ve ürünleri çaldığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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